Гроза, ветер и пыльная буря: синоптики выпустили штормовое предупреждение на 20 апреля

"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение на 20 апреля 2025 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане и 12 регионах, сообщает Zakon.kz.

Ночью на востоке области Улытау ожидается дождь. Ветер с порывами до 16 м/с.

Ночью на западе Карагандинской области пройдут осадки, преимущественно дождь. Ночью и утром на востоке и юге области возможен туман. Ветер с порывами 15–20 м/с на западе, севере и востоке региона. Караганда: ожидается ветер с порывами до 20 м/с.

На севере Акмолинской области ночью возможны осадки в виде дождя и снега, днем – дождь и гроза. Ветер с порывами 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с. Кокшетау: порывы ветра до 20 м/с, местами до 23 м/с.

В Северо-Казахстанской области на севере и востоке прогнозируются дожди, днем возможна гроза. Ветер с порывами до 28 м/с. Петропавловск: дождь, гроза, ветер с порывами до 28 м/с.

В Актюбинской области днем на севере ветер с порывами до 18 м/с.

На горных перевалах Туркестанской области днем ветер до 20 м/с.

На севере и востоке Павлодарской области дождь, ночью на западе и севере возможен гололед. Ветер с порывами до 25 м/с. Павлодар: днем ожидается ветер с порывами до 20 м/с.

В Астане временами ветер с порывами до 20 м/с.

В области Абай ожидается ветер с порывами до 20 м/с на западе, севере и в центре региона. Семей: днем порывы ветра до 18 м/с.

В горных районах Жамбылской области туман. Ветер до 20 м/с. Ночью на юге области на почве возможны заморозки до -1°С. Тараз: днем порывы ветра до 20 м/с.

На востоке и юге Костанайской области днем пыльная буря. Ветер с порывами до 23 м/с. Костанай: днем порывы ветра до 20 м/с.

В Жетысуской области на востоке ветер с порывами до 20 м/с.

Ночью на востоке и в предгорьях Алматинской области заморозки от -1 до -3°С.

По данным "Казгидромета", 20 апреля на большей части территории страны климатические условия будет диктовать отрог антициклона.