Поля ярко-желтых цветов расцвели в Атырау после паводков

В Атырау после прошлогодних паводков наблюдается необычное природное явление. На местах, ранее затопленных водой, массово расцвели желтые полевые цветы – поля сурепки, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Цветы покрыли обширные участки земли, а в сочетании с синим небом и пушистыми облаками создают поистине живописные пейзажи. Степной ландшафт превратился в природное чудо, которым восхищаются не только местные жители, но и гости города. В соцсетях они делятся яркими снимками, сделанными в окрестностях города.

Фото: facebook/Артур Казмагамбетов

По словам местных жителей, эти цветы – дикорастущие сурепки из семейства крестоцветных, внешне напоминающие рапс. Это растение характерно для степей и полупустынь Западного Казахстана и активно прорастает весной, особенно после обильных дождей или паводков.

"В этом году такое буйное цветение вполне могло быть вызвано прошлогодними паводками. Вода насытила почву влагой, смыла верхний слой растительности и распространила семена – это создало идеальные условия для роста быстроразвивающихся трав, таких как сурепка. Эти растения – своего рода первопроходцы, они первыми появляются на нарушенных участках природы", – объясняет фермер Сагидолла Рахимов.

Это необычное явление стало настоящим символом весны в Атырау и поводом для радости у горожан. Цветущие поля уже превратились в популярное место для прогулок, семейных выездов и фотосессий среди любителей природы.

Фото: facebook/Хұсни Хамза

"Я помню – в прошлом году здесь кругом была вода, а теперь расцвели эти желтые цветы. Раньше в наших степях не было таких пейзажей. Это так необычно и очень красиво", – поделилась жительница Атырау Хусни Хамза.

Ранее Zakon.kz писал, как в степях Мангистауской области зацвел редкий тюльпан согдийский, растущий на песке. Этот цветок занесен в Красную книгу.