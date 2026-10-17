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Общество

Алматинец обвинил женщину в нападении – ее версия оказалась неожиданной

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие, насилие, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 04:56 Фото: pexels
В Алматы мужчина обвинил девушку, оказывающую интимные услуги, в нападении. К делу подключилась полиция, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 17 октября 2026 года в Департаменте полиции Алматы, инцидент произошел в Медеуском районе в одной из квартир на улице Конаева.

Мужчина заявил, что девушка ударила его по голове деревянным предметом. После этого он стал ее преследовать. Полицейские задержали женщину на пересечении улицы Маметовой и проспекта Назарбаева. По их информации, женщина оказывает интимные услуги.

"У женщины своя версия. По ее словам, мужчина приставал к ней на улице, а удар она нанесла в ответ", – сообщили в ДП Алматы.

Обе стороны доставлены в Управление полиции Медеуского района. Причины конфликта и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В этот же день, 17 октября 2026 года, в Турксибском районе полицейские задержали подозрительного мужчину, который позже признался, что выбросил масло каннабиса при виде стражей правопорядка.

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Камила Салкымбаева
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