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События

Президент направил телеграмму президенту Эфиопии

Токаев и президент Эфиопии, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 09:04 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 28 мая 2025 года направил поздравительную телеграмму президенту Тайе Ацке-Селассие по случаю Национального дня Эфиопии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в своем Послании глава государства подчеркнул, что отношения между двумя странами имеют большой потенциал, и подтвердил готовность приложить усилия в целях дальнейшего развития взаимного сотрудничества.

"Касым-Жомарт Токаев пожелал Тайе Ацке-Селассие успехов в его ответственной государственной деятельности, а эфиопскому народу – благополучия и процветания", – сказано в сообщении.

Кроме того, сегодня, 28 мая, президент поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ с национальным праздником – Днем независимости.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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