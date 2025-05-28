Президент направил телеграмму президенту Эфиопии
Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 28 мая 2025 года направил поздравительную телеграмму президенту Тайе Ацке-Селассие по случаю Национального дня Эфиопии, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, в своем Послании глава государства подчеркнул, что отношения между двумя странами имеют большой потенциал, и подтвердил готовность приложить усилия в целях дальнейшего развития взаимного сотрудничества.
"Касым-Жомарт Токаев пожелал Тайе Ацке-Селассие успехов в его ответственной государственной деятельности, а эфиопскому народу – благополучия и процветания", – сказано в сообщении.
Кроме того, сегодня, 28 мая, президент поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ с национальным праздником – Днем независимости.
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