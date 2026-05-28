Глава государства поздравил президента и народ Эфиопии с Национальным днем
Как уточнили в Telegram-канале Акорды, президент Казахстана поздравил Тайе Ацке-Селассие с Национальным днем Эфиопии.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что для Казахстана Эфиопия является одним из надежных и важных партнеров на Африканском континенте. Он также выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям двусторонние отношения, основанные на узах дружбы и взаимопонимания, продолжат развиваться на благо двух народов.
Глава государства пожелал Тайе Ацке-Селассие успехов в его ответственной деятельности, а дружественному эфиопскому народу – процветания.
Материал по теме
Чуть ранее Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Президент Казахстана поздравил Алиева и азербайджанский народ с национальным праздником – Днем независимости.