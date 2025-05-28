Токаев поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости

Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ с национальным праздником – Днем независимости, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана пожелал Ильхаму Алиеву дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому азербайджанскому народу – благополучия и процветания.



"Отрадно, что на основе многовековой дружбы казахско-азербайджанские отношения динамично развиваются в духе подлинного стратегического партнерства и союзничества. Уверен, совместными усилиями мы приумножим наши достижения, обеспечив вывод многогранного межгосударственного сотрудничества на новые высоты", – говорится в телеграмме.

Ранее 24 мая 2025 года новым акимом Алматы стал Дархан Сатыбалды. Уже 26 мая его принял глава государства Касым-Жомарт Токаев.