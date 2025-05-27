Казахстанский силач поднял шестерых каратистов

Силач из Семея Закир Найманбаев одновременно поднял и покрутил шестерых каратистов, сообщает Zakon.kz.

Закир Найманбаев, который славится своими рискованными трюками, в этот раз поднял шестерых каратистов. Об этом казахстанец рассказал на своей странице в Instagram. Сделал он это при помощи длинной трубы. Ее он удерживал на плечах, а юноши-спортсмены по очереди взобрались на нее. Тем самым буквально груз на шее силача составил почти 450 кг, заявил сам герой видео. Он считает, что его трюк заслуживает рекорда.

"Поднял шесть каратистов... Думаю, вы еще такого не видели, общий вес 400-450 кг. Этот трюк должен войти в Книгу рекордов Гиннесса", – написал Закир Найманбаев.

Между тем казахстанские каратисты принесли стране историческую победу на чемпионате Азии, который проходил в Узбекистане. Наши спортсмены завоевали четыре "золота".