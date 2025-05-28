В казахстанской спортшколе массово отравились дети
Фото: Zakon.kz
На базе спортивной школы "Жаксы № 2" Бурабайского района Акмолинской области отравились юные спортсмены. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона заявили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает Zakon.kz.
Об инциденте стало известно из социальных сетей. Известно, что дети приехали на сборы в Щучинск из Костаная и Алматы.
В Управлении здравоохранения Акмолинской области уточнили, что шесть детей получают лечение в клинике "Авиценна-Бурабай", еще четверо находятся в детском инфекционном отделении.
Их состояние, по словам врачей, ближе к удовлетворительному.
"Обследуются, лечение получают в полном объеме. В ближайшее время детей должны забрать родители, которые приехали за ними".Пресс-служба Управления здравоохранения Акмолинской области
Также ситуацию прокомментировали в пресс-службе региональной полиции.
"По факту массового отравления детей на базе спортивной школы "Жаксы 2" в Бурабайском районе, возбуждено уголовное дело по ст. 304 ч.1 УК РК (нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия".Пресс-служба ДП Акмолинской области
В заключительной части сказано, что расследование данного уголовного дела находится на контроле руководства департамента.
Ранее мы рассказывали, что 117 тысяч заплатит житель Актау за шутку над скорой помощью.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript