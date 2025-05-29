Масштабная операция полиции: что скрывалось в обычном доме под Астаной

Спецоперацию провели силовики страны в Акмолинской области и Астане, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства внутренних дел РК, в рамках операции полицейские изъяли из незаконного оборота порядка 200 кг прекурсоров, предназначенных для изготовления запрещенных веществ.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Акмолинской области (ДП) при координации прокуратуры задержали людей, организовавших нарколабораторию в Астане и пригороде.

"Организатора преступного бизнеса задержали в столице. Одновременно в селе Талапкер Целиноградского района прошла спецоперация: при силовой поддержке бойцов спецподразделений полицейские задержали еще троих подозреваемых. В ходе следственных мероприятий в Талапкере изъят синтетический наркотик – предположительно мефедрон – весом от 100 до 200 гр. Кроме того, обнаружены сотовые телефоны, электронные весы, горшки с наркосодержащими растениями, оборудование для их выращивания и крупная сумма денег", - сказано в сообщении МВД.

В лаборатории в Астане оперативники изъяли порядка 200 кг прекурсоров, соляную кислоту и лабораторное оборудование, используемое для производства синтетических наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливается роль каждого из задержанных. На период расследования фигуранты водворены в изолятор временного содержания.

27 мая в МВД рассказали о задержании членов транснациональной наркогруппировки.