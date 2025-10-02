Массовые задержания в Астане: полиция назвала причину

Масштабную спецоперацию провели полицейские Акмолинской области, чтобы ликвидировать канал незаконной миграции в Астане, сообщает Zakon.kz.

В результате в столице задержали преступную группу.

"Организатором преступной схемы оказалась 49-летняя жительница села Талапкер Целиноградского района. Она находила иностранных граждан, прибывших на территорию Казахстана, и предлагала оформить разрешение на временное пребывание, временную прописку или вид на жительство. В состав группы также входили другие лица. За свои услуги фигуранты получали денежное вознаграждение в размере от 40 тысяч до 2 млн тенге, в зависимости от требуемых поддельных документов", – рассказали в полиции Акмолинской области 2 октября.

Оперативники изъяли у задержанных вещественные доказательства: документы, печати и справки. По факту незаконной миграции возбуждено уголовное дело.

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха 2 октября рассказал, что с начала 2025 года из страны выдворили 10 138 иностранных граждан.