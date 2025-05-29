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События

Задержание в Свердловской области РФ: кто и почему скрылся от казахстанской полиции

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 11:01 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В России задержали казахстанца, подозреваемого в организации нарколаборатории. На родине ему грозит большой срок, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 29 мая 2025 года в прокуратуре Павлодарской области, сотрудники правоохранительных органов в Свердловской области Российской Федерации задержали гражданина Казахстана, организовавшего нарколабораторию на территории нашей страны.

"Задержанный в 2024 году приобрел на территории области частный дом, где производил наркотики мефедрон в особо крупном размере. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 297 Уголовного кодекса. В настоящее время прокуратура принимает меры для экстрадиции подозреваемого в Республику Казахстан", – сказано в сообщении.

За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

МВД Казахстана сегодня, 29 мая, рассказало о масштабной спецоперации по пресечению деятельности по производству наркотиков в Астане и Акмолинской области.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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