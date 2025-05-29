#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
512.66
580.59
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
512.66
580.59
6.45
События

В аэропорту Алматы задержали пассажирку из Кореи, устроившую скандал в полете

пассажиры самолета, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 16:45 Фото: pixabay
В аэропорту Алматы задержали пассажирку, нарушившую правила поведения на борту международного авиарейса, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-служба Департамента полиции (ДП) на транспорте, 28 мая сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту Алматы задержали 23-летнюю жительницу Туркестанской области, совершившую административные правонарушения во время полета по маршруту Сеул – Алматы.

"Согласно акту представителей авиакомпании, во время полета пассажирка вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью и отказывалась выполнять законные требования членов экипажа. После посадки воздушного судна, в соответствии с действующим законодательством, правонарушительница была передана сотрудникам полиции. По результатам рассмотрения дела она привлечена к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение правил поведения на борту воздушного судна", – сказано в сообщении.

В ДП напоминают, что деструктивное поведение создает угрозу безопасности пассажиров и сотрудников авиакомпании. Поэтому, необходимо строго следовать инструкциям экипажа и соблюдать правила безопасности на борту самолета.

С начала 2025 года сотрудниками ДП на транспорте привлечены к ответственности 207 человек за различные нарушения, совершенные на борту авиарейсов. В том числе – распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде 127 фактов, курение на борту самолета 50 фактов, за мелкое хулиганство 13 фактов и другие.

В Китае ранее с рейса сняли семью из-за следов укусов на теле ребенка. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Пустующая земля в Карагандинской области почти за 5 млрд тенге снова принадлежит государству
События
16:19, Сегодня
Пустующая земля в Карагандинской области почти за 5 млрд тенге снова принадлежит государству
189 казахстанцев стали обладателями стипендии "Болашак"
События
13:04, Сегодня
189 казахстанцев стали обладателями стипендии "Болашак"
Дархан Сатыбалды ознакомился с ходом подготовки инженерной инфраструктуры к отопительному сезону
События
11:04, Сегодня
Дархан Сатыбалды ознакомился с ходом подготовки инженерной инфраструктуры к отопительному сезону
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: