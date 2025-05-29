В аэропорту Алматы задержали пассажирку из Кореи, устроившую скандал в полете

В аэропорту Алматы задержали пассажирку, нарушившую правила поведения на борту международного авиарейса, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-служба Департамента полиции (ДП) на транспорте, 28 мая сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту Алматы задержали 23-летнюю жительницу Туркестанской области, совершившую административные правонарушения во время полета по маршруту Сеул – Алматы.

"Согласно акту представителей авиакомпании, во время полета пассажирка вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью и отказывалась выполнять законные требования членов экипажа. После посадки воздушного судна, в соответствии с действующим законодательством, правонарушительница была передана сотрудникам полиции. По результатам рассмотрения дела она привлечена к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение правил поведения на борту воздушного судна", – сказано в сообщении.

В ДП напоминают, что деструктивное поведение создает угрозу безопасности пассажиров и сотрудников авиакомпании. Поэтому, необходимо строго следовать инструкциям экипажа и соблюдать правила безопасности на борту самолета.

С начала 2025 года сотрудниками ДП на транспорте привлечены к ответственности 207 человек за различные нарушения, совершенные на борту авиарейсов. В том числе – распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде 127 фактов, курение на борту самолета 50 фактов, за мелкое хулиганство 13 фактов и другие.

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