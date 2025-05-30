Простая просьба мальчика к акиму вызвала бурную реакцию в Казнете

29 мая 2025 года в селе Акшукыр Мангистауской области аким Еркебулан Куатулы провел встречу с общественностью. Среди присутствующих было много школьников и малышей. Это мероприятие посвятили Дню защиты детей, сообщает Zakon.kz.

Один интересный эпизод со встречи опубликовали на странице местного Дома культуры. Так, в кадре маленький житель села почти вплотную подошел к акиму и еле слышно попросил построить новую детскую площадку.

Еркебулан Куатулы с улыбкой согласился, ответив: "Хорошо".

Большинство пользователей Сети радостно и восторженно отреагировали на поступок маленького казахстанца, но нашлись и те, кто считает, что создавать условия и строить площадки должны в государстве без дополнительных обращений.

Так и не скажешь, что он маленький.

Он попросил от всего сердца. Не обманите его.

Красавчик! Сделайте это, пожалуйста.

Эти герои – будущее Казахстана!

Он не должен, а обязан. Мы постоянно платим налоги.

Детей нельзя обманывать.

Богатая страна. Меньше населения, чем в Стамбуле. А ребенок просит детскую площадку. Где мы свернули не в ту сторону?

Ранее стало известно, что казахстанские дети получат единый ваучер на спорт, творчество и дополнительное образование. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.