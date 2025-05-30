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События

Простая просьба мальчика к акиму вызвала бурную реакцию в Казнете

Детская площадка, детские площадки, двор, игровая площадка, игровые площадки, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 12:44 Фото: Zakon.kz
29 мая 2025 года в селе Акшукыр Мангистауской области аким Еркебулан Куатулы провел встречу с общественностью. Среди присутствующих было много школьников и малышей. Это мероприятие посвятили Дню защиты детей, сообщает Zakon.kz.

Один интересный эпизод со встречи опубликовали на странице местного Дома культуры. Так, в кадре маленький житель села почти вплотную подошел к акиму и еле слышно попросил построить новую детскую площадку.

Еркебулан Куатулы с улыбкой согласился, ответив: "Хорошо".

Большинство пользователей Сети радостно и восторженно отреагировали на поступок маленького казахстанца, но нашлись и те, кто считает, что создавать условия и строить площадки должны в государстве без дополнительных обращений.

  • Так и не скажешь, что он маленький.
  • Он попросил от всего сердца. Не обманите его.
  • Красавчик! Сделайте это, пожалуйста.
  • Эти герои – будущее Казахстана!
  • Он не должен, а обязан. Мы постоянно платим налоги.
  • Детей нельзя обманывать.
  • Богатая страна. Меньше населения, чем в Стамбуле. А ребенок просит детскую площадку. Где мы свернули не в ту сторону?

Ранее стало известно, что казахстанские дети получат единый ваучер на спорт, творчество и дополнительное образование. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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