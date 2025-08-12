#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Зачем мне Лопес?": Беркут сравнил жену с поп-дивой и вызвал бурную реакцию Казнета

Беркут, Лопес, сравнение, жена, дискуссии в Казнете, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 17:36 Фото: Instagram/berkut_aibekjan
Казахстанский артист Айбек Жансеитов, более известный как Беркут, снял новый видеоролик, который вызвал оживление и дискуссию среди пользователей Казнета, сообщает Zakon.kz.

Так, вначале Беркут обращается к зрителям.

"Здравствуйте. Все меня спрашивают, ходил я или нет на концерт Дженнифер Лопес. Зачем мне она? Когда у меня есть своя королева", – говорит артист.

После его слов картинка меняется, и перед аудиторией предстает супруга Аиша.

"Берегите и цените своих королев", – отмечено в подписи к его публикации.

Комментаторы поспешили выразить слова восхищения маме четырех детей. Кто-то же отметил, что подобные сравнения неуместны.

  • Беркут, вы настоящий мужчина, который любит и сохраняет свою семью, всем мужчинам пример.
  • Аиша – королева. Правильно сказал любящий супруг.
  • Конечно же, такую королеву нужно беречь и ценить! Она у вас очень красивая, уточненная!
  • Вы прекрасная пара, очень вас люблю!
  • А кто ходил на концерт, тот не для того шел. У всех есть своя королева! Шли на концерт и наслаждались ее мастерством. Напрашивается вопрос: и к вам не ходить?
  • Безусловно.
  • Аиша – настоящая! Небо и земля! И тело закрытое. Вы о чем.
  • Ну зачем тогда к вам на концерт ходить, если у всех есть короли и королевы.
  • Моему мужу тоже не нужна Джей Ло, на ее концерт пошла я!
  • Наконец-то, хоть кто-то из медийных личностей сказал, а то все как с ума посходили.
  • А Джей Ло – королева мира.
  • Джей Ло – суперэнергетика, мотивация для многих и пример.
  • Аиша красивее, чем она.
  • Абсурд. У всех мужчин своя королева. Но нельзя упускать шанс сходить на концерт подобного уровня.
  • А с чего взяли, что на концерт Джей Ло ходили из-за внешности? И сравнивать женщин нельзя. Тем более одной почти 60 лет, а другой 35. Я, конечно, не особо любитель Джей Ло и на концерт не ходила, но там другой уровень мирового масштаба.

Стоит отметить, что на шоу Лопес в Алматы 10 августа 2025 года пришли более 20 тысяч человек. Среди них – гости из более чем 35 стран и свыше восьми тысяч иностранных туристов.

Также мы уже рассказывали, что предпринимателю Динмухаммеду Сыздыкову удалось осуществить свою мечту и вручить камзол Лопес. Это произошло во время ее визита в Астану 1 августа 2025 года.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
