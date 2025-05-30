Газовая афера в Кокшетау: руководителя фирмы подозревают в хищении 270 млн тенге

В Кокшетау полиция расследует дело о хищении 270 млн тенге в одной из крупных компаний, занимающейся реализацией газа, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 30 мая в полиции, 28 мая в городской отдел полиции поступило заявление от юриста компании, который сообщил о пропаже значительной суммы денежных средств в период с января по апрель текущего года.

"В ходе проверки установлено, что за короткий срок руководитель предприятия, 1990 года рождения, мог мошенническим путем завладеть средствами организации. Его действия стали предметом уголовного разбирательства", – отметили в полиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В настоящее время следственные действия продолжаются, изучаются обстоятельства и возможные мотивы совершения преступления.

А ранее заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах Мажилиса 28 мая 2025 года рассказал о ходе расследования уголовного дела по факту хищений в Казахстанской федерации футбола.

