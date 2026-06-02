Недостроенные дома, украденные сотни миллионов: стройка жилья для нуждающихся обернулась скандалом

Хищение крупной суммы средств при реализации строительных проектов расследуют в городе Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 2 июня 2026 года рассказали, что в декабре 2021 года между ГУ "Отдел строительства города Кокшетау" и ТОО "Айдана-ИК" заключен договор на строительство многоквартирных жилых домов в городе для социально уязвимых слоев населения на сумму свыше 1 млрд тенге.

"Для получения авансовых выплат подрядчиком предоставлены фиктивные договоры страхования гражданско-правовой ответственности. В последующем заказчиком ТОО перечислены денежные средства в сумме 211 млн тенге, однако строительные работы в полном объеме не выполнены. В результате объекты в эксплуатацию не введены. Полученные бюджетные средства использованы на личные нужды, расчеты с контрагентами, а также обналичены", – сообщили в АФМ.

Подозреваемый помещен под стражу.

Расследование продолжается.

26 мая 2026 года в АФМ раскрыли детали масштабного расследования по факту мошенничества в сфере госзакупок в Алматы. Руководитель ТОО под видом консалтинговых услуг организовал преступную схему по искусственному формированию опыта строительных работ для коммерческих организаций.