События

Казахстан, Таджикистан и Узбекистан подписали важный документ по "Таджикскому морю"

министры, документ, подписание, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 09:35
Казахстан, Таджикистан и Узбекистан согласовали режим работы водохранилища "Бахри-Точик" (также известно как "Таджикское море") на лето 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 26 мая, рассказали в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации (МВРИ) РК:

"Министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов, министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Джума Далер и министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев согласовали режим работы водохранилища "Бахри-Точик" на период с июня по август 2026 года. Стороны подписали трехсторонний протокол".

В соответствии с утвержденным режимом работы водохранилища "Бахри-Точик", как уточнили в ведомстве, будет осуществлено водоснабжение аграриев Мактааральского и Жетысайского районов Туркестанской области в летний период.

Нуржан Нуржигитов отметил, что вопрос обеспечения южных регионов поливной водой находится на особом контроле.

"Достигнутые договоренности являются результатом конструктивного взаимодействия и взаимной поддержки между странами Центральной Азии. Принятые меры позволят обеспечить стабильное прохождение вегетационного периода и поддержать отечественных аграриев", – подчеркнул министр водных ресурсов и ирригации РК.
Также сообщается, что по итогам встречи главы водохозяйственных ведомств Казахстана, Таджикистана и Узбекистана подтвердили готовность и далее укреплять сотрудничество в сфере рационального и взаимовыгодного использования водных ресурсов региона.

Справочно:

Водохранилище "Бахри-Точик" (также известно как "Таджикское море", до 2016 года называлось Кайраккумским) – это одно из крупнейших водохранилищ Таджикистана. Оно расположено в Согдийской области Таджикистана и Ферганской области Узбекистана (небольшой участок на востоке).

На месте мертвого Арала в Казахстане появляется новая жизнь: что происходит сейчас

7 мая 2026 года стало известно, что Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан подписали важный документ – утвердили графики подачи поливной воды на начало летнего сезона.

Динара Халдарова
