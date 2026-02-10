#Казахстан в сравнении
События

Опасная погода в Астане, Шымкенте и 17 областях: синоптики объявили штормовое предупреждение

непогода на территории Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 21:03 Фото: pixabay
"Казгидромет" распространил штормовое предупреждение на 11 февраля 2026 года из-за непогоды. В Гидрометцентре предупредили о резком ее изменении жителей столицы Казахстана, а также нескольких регионов, сообщает Zakon.kz.

В Астане ночью и утром ожидаются снег, гололед, туман. Метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20, временами 23 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью прогнозируются снег, метель, на юге, востоке области сильный снег, гололед, днем на севере, востоке, юге области снег, метель. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с.

В Петропавловске ожидаются снег, метель. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, днем порывы будут достигать 23-28 м/с.

В Акмолинской области синоптики прогнозируют ночью снег, метель, гололед, на юге, востоке области сильный снег, днем на севере, востоке, юге области небольшой снег, метель, гололед. На западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, порывами 15-20, на севере, юге, востоке области порывы 23-28 м/с.

В Кокшетау ожидаются ночью снег, метель, гололед, днем небольшой снег, метель, гололед. Ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23 м/с.

В Мангистауской области и в Актау – гололед.

В области Абай ожидаются осадки, метель, гололед, днем на севере, юге, в центре области и Семее сильные осадки – дождь, снег. А также в Семее прогнозируются метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Жезказгане прогнозируется резкое понижение температуры воздуха ночью и днем до -12-14°С, днем с дальнейшим понижением.

В Караганде также ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью и днем до -10-12°С, а с 12 февраля дальнейшее понижение ночью до -22-24°С.

11 февраля ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки – дождь, снег. Кроме того, метель, гололед, днем осадки, метель, гололед, на севере, востоке области сильные осадки (дождь, снег).

В Усть-Каменогорске прогнозируются дождь и снег, метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью в Карагандинской области и Караганде ожидаются снег, метель, гололед, на севере, востоке области сильный снег, на юге области осадки (дождь, снег), днем на севере, востоке области снег, метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, на западе, севере, востоке области порывы 23-28 м/с. г.

На западе, севере Атырауской области ожидается туман.

Ночью и утром в области Улытау ожидаются снег, метель, гололед, на севере, востоке, юге области сильный снег. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20, на севере, востоке области временами 23-28 м/с.

Ночью в Жезказгане прогнозируются снег, метель и гололед. Ветер юго-западный, западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Актюбинской области и в Актобе ожидается небольшой снег, ночью на севере, востоке области низовая метель. Ветер западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью 11 февраля в центре, на юге, востоке Кызылординской области и в Кызылорде ожидаются осадки (преимущественно снег), метель. На юге, севере, в центре области туман, гололед. Ветер западный, ночью на севере, востоке, в центре области 15-20 м/с.

В Туркестанской области и Туркестане синоптики обещают осадки, гололед, низовую метель. На западе, юге, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере, в горных районах области туман.

В Шымкенте – осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). Временами гололед, низовая метель, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области ожидаются осадки (снег, дождь), метель, гололед, утром и днем на юге, востоке области сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, востоке области туман. Ветер юго-западный 15-20, на западе, юге, востоке порывы 23-28 м/с.

В Павлодаре – осадки (снег, дождь), метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

Днем в горных районах области Жетысу ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В горных районах области временами туман. Ветер юго-восточный, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Талдыкоргане прогнозируется ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью 11 февраля в горных районах Жамбылской области ожидается сильный снег, днем на юге области сильные осадки (дождь, снег), на севере, в горных районах области сильный снег. На севере, в горных районах области ожидается низовая метель. Временами туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, ночью и утром порывы 23-28 м/с.

В Таразе – сильные осадки (дождь, снег). Временами туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с.

Ночью и утром в Костанайской области и Костанае ожидаются снег, метель. На севере, западе области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с, днем на юге, востоке области 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области и в Уральске ожидается туман.

В Алматинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. В Конаеве прогнозируется ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, временами порывы 18 м/с.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается на большей территории Казахстана 11 февраля.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
