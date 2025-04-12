Заморозки и дожди с грозами: в Астане и 13 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане и 13 областях Казахстана на 13 апреля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. На юге, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Таразе ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, утром и днем порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

Днем на юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ночью на западе области ожидаются заморозки -3 градуса.



На западе, севере Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман.

Днем на севере области Улытау ожидаются временами сильный дождь, град. Ночью на севере, в центре области гроза, днем гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный, днем на севере, востоке области порывы 16 м/с. В Жезказгане ожидается гроза.

В области Жетысу ожидается ветер юго-восточный, на востоке области порывы 15-20 м/с.



В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе, востоке ожидается туман. Ветер северо-западный, ночью на юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе области ожидаются заморозки -3 градуса.



Утром и днем на севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, ночью на севере области, днем на западе, юге, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. В Шымкенте днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на западе, юге, востоке Мангистауской области ожидаются гроза, туман.



Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидаются туман, заморозки 2 градуса. В Актобе ночью ожидаются заморозки 0-2 градуса.



В центре, на юге Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, на севере, в центре области пыльная буря. Ветер северный, северо-западный, на севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Кызылорде утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

В Астане ветер северо-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки -3 градуса. В Уральске ночью и утром ожидается туман.



В Алматинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Конаеве ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, временами порывы 15-20 м/с



В Павлодарской области ожидается понижение температуры воздуха днем до +12+17 тепла. В Павлодаре ожидается понижение температуры воздуха днем до +15+17 тепла.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Алматы на следующей неделе. По прогнозам, в южной столице шкала термометров в ближайшее воскресенье достигнет 28 градусов. При этом с начала рабочей недели вновь разразятся грозы с сильным ветром, временами градом.

