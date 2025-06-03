"Недобросовестные подрядчики уходят от ответственности": Ревком Алматы призвал к цифровой реформе закупок

Ревизионная комиссия Алматы предложила системные изменения в сфере государственных закупок, сообщает Zakon.kz.

Как отметил председатель комиссии Алтай Бердикулов, действующие механизмы не позволяют эффективно блокировать участие недобросовестных подрядчиков, даже если за ними числятся проблемные объекты или судебные разбирательства.

"Сегодня легче купить новую строительную лицензию, чем восстановить некачественно построенный объект. Мы фиксируем, что одни и те же компании могут годами избегать ответственности, используя правовые лазейки", – заявил он.

В качестве решения комиссия предлагает создать цифровой реестр поставщиков, где будут учитываться не только история исполнения контрактов, но и аффилированность, рейтинг надежности и информация о судебных разбирательствах.

Такой подход, по словам Бердикулова, "позволит отсечь компании, работающие по принципу "выиграл тендер – исчез".

Что касается критики в адрес работы комиссии, связанной с якобы низким охватом и закрытостью, Алтай Бердикулов считает, что такие упреки нередко основаны на непонимании сути государственного аудита и правовых ограничений, в которых действует орган.

"Сегодня проще провести сто формальных проверок и отчитаться по цифрам, чем глубоко вскрыть одну проблему и добиться системных изменений. Мы сознательно делаем ставку на качество, а не на статистику. Но мы понимаем: конструктивную критику надо слушать и принимать. К примеру, в 2024 году нашу деятельность проверяла Высшая аудиторская палата, по итогам которой были даны ряд рекомендаций и поручений по улучшению и совершенствованию", – сказал он.

На сегодня все поручения исполнены и сняты с контроля, заключил Бердикулов.

