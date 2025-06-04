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Общество

Криминал под прикрытием: охранная фирма из Алматы захватывала бизнес по стране

полиция, убоп, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 09:14 Фото: МВД
В Алматы преступники прикрывались охранным предприятием, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 июня 2025 года рассказали в Министерстве внутренних дел (МВД) РК. По информации ведомства, в рамках поэтапной разработки сотрудники Управления по организованной преступности (УБОП) совместно с Департаментом Комитета нацбезопасности при координации прокуратуры пресекли противоправную деятельность охранного предприятия, за которым фактически стояли представители преступной среды.

"Установлено, что криминальные элементы с целью получения полного контроля над объектами малого и среднего бизнеса применяли в отношении руководителей и персонала увеселительных заведений неправомерные действия, оказывая на них физическое и моральное давление. В последующем захватывали объекты предпринимательства, где осуществляли "безопасность". Задержания фигурантов проводились в Алматы, Жетысуской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской и Алматинской областях. Всего задержано 20 участников преступной группы. Проведено более 40 обысков, изъято семь единиц огнестрельного оружия, в том числе три обреза, пистолет Макарова, автомат Калашникова и более 100 боеприпасов", – сообщил представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Расследуются уголовные дела по фактам хулиганства, вымогательства, похищения людей, самоуправства и причинения вреда здоровью.

В отношении лидера и участников группировки начато досудебное расследование по фактам создания, руководства и участия в ОПГ. Фигурантов проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

В мае 2025 года стало известно, что силовики Кыргызстана объявили в розыск казахстанского бизнесмена по обвинению в помощи ОПГ.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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