#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
512.1
583.64
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
512.1
583.64
6.5
События

Токаев обратился к выпускникам военных учебных заведений

военные в парке в Астане перед президентом, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 11:46 Фото: akorda.kz
4 июня 2025 года Касым-Жомарт Токаев во время выступления на церемонии поднятия Государственного флага обратился к выпускникам военных учебных заведений, сообщает Zakon.kz.

Глава государства напомнил, что в этом году исполняется 30 лет Конституции – одной из прочных опор нашей государственности.

"Основной закон содержит главные принципы, на которых зиждется наше общество. Следуя духу Конституции, мы утверждаем верховенство Закона и Порядка и шаг за шагом претворяем в жизнь масштабные преобразования. Каждый из нас вносит свою лепту в поступательный прогресс Казахстана. Нас объединяют бирюзовый паспорт, общие устремления и непоколебимая вера в созидательную силу реформ. Казахская пословица гласит: "Туы бірдің – түбі бір, жолы бірдің – жүгі бір" ("У сплоченных одним знаменем – единый дух, у идущих одной дорогой – единая судьба"). Под небесно-голубым флагом нашей страны в мире и согласии живут представители разных этносов. У нас один путь, одна цель – строительство Справедливого, Безопасного и Чистого Казахстана. Лишь сохраняя и укрепляя наше единство, мы сможем добиться новых свершений", – цитирует Касым-Жомарта Токаева Акорда.

Далее президент обратился к выпускникам военных учебных заведений, которым каждый год в День государственных символов вручают офицерские погоны.

"Доброй традицией стало вручение офицерских погон лучшим курсантам под нашим небесно-голубым знаменем, которое воодушевляет и укрепляет патриотический дух воинов. В такие моменты каждый гражданин глубже осознает, что служение родной стране – это его сыновний долг, что он является потомком отважных батыров, доблестно защищавших нашу Родину. Военнослужащие, стоящие на страже рубежей государства, достойно продолжают славные традиции храбрых предков. Уверен, вы всегда будете высоко держать священный флаг нашей страны. Пусть гордо реет наш небесно-голубой стяг! Мира и благополучия нашей Родине!" – пожелал глава государства.

В мероприятии приняли участие руководители государственных органов, депутаты Парламента, члены Национального курултая, обладатели званий "Халық Қаһарманы" и "Қазақстанның Еңбек Ері", курсанты высших военных учебных заведений и их родственники.

выпускники военных учебных заведений РК, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 11:46

Фото: akorda.kz

4 июня 1992 года в Казахстане утвердили государственные символы, ознаменовавшие собой начало новой главы в нашей истории. Zakon.kz здесь рассказал, какие смыслы вложили создатели в знакомые каждому казахстанцу герб, флаг и гимн.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Новорожденными торговала ОПГ из Алматы
События
12:00, Сегодня
Новорожденными торговала ОПГ из Алматы
Кто получил из рук президента офицерские погоны
События
11:50, Сегодня
Кто получил из рук президента офицерские погоны
Президент принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
События
11:40, Сегодня
Президент принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: