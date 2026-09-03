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Политика

Назначен министр обороны Казахстана

Даурен Косанов, министр обороны, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 09:01 Фото: Telegram/ortcom_kz
Даурен Косанов переназначен министром обороны Казахстана. Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 3 сентября 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Назначить Косанова Даурена Жуматаевича министром обороны Республики Казахстан".

Даурен Косанов родился 14 октября 1969 года в селе Новотроицкое Краснокутского района, Павлодарской области. Окончил Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков (1990 г.), Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина (2005 г.) и Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (2013 г.).

Карьера

Начинал службу в качестве летчика-истребителя в Ушаральском истребительном полку.

В дальнейшем занимал должности командира авиабазы в Талдыкоргане и Шымкенте, командующего Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК, а также начальника Военного института Сил воздушной обороны.

Декабрь 2022 года – сентябрь 2024 года – главнокомандующий Силами воздушной обороны Вооруженных сил РК.

Сентябрь 2024 года – июнь 2025 года – заместитель министра обороны – главнокомандующий Силами воздушной обороны Вооруженных сил РК.

8 июня 2025 года указом президента Казахстана был назначен министром обороны.

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Ранее, с 19 января 2022 года до 8 июня 2025-го, должность министра обороны Казахстана занимал Руслан Жаксылыков.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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