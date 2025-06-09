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События

Ввозил подделки из Турции, скрывался в Грузии: история экстрадированного казахстанца

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 14:53 Фото: pexels
Из Грузии экстрадирован казахстанец для привлечения к уголовной ответственности за хранение и сбыт поддельных банкнот, с их перемещением через государственную границу Казахстана. Детали возвращения фальшивомонетчика на родину озвучили Zakon.kz в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Экстрадированного подозревают в том, что в 2024 году он ввез из Турции поддельные банкноты и сбывал их на территории Казахстана.

После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

"В мае 2025 года он был задержан на территории Грузии и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на родину".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

Специалисты подчеркнули, что за совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

В конце мая стало известно, что сотрудники криминальной полиции Казахстана совместно с российскими коллегами задержали в центре Москвы гражданина Узбекистана. Мужчина с 2012 года находился в международном розыске.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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