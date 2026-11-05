Ущерб на 4,5 млрд тенге: Генпрокуратура и КНБ экстрадировали из Грузии казахстанца

Из Грузии экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, а также в производстве и сбыте фальсифицированных медицинских изделий в крупном размере. Об этом заявили в Генпрокуратуре, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, распространенного 5 ноября 2026 года, экстрадиция проведена сотрудниками Генеральной прокуратуры (ГП) и Комитета национальной безопасности (КНБ) РК при содействии посольства Казахстана в Грузии.

"В ходе расследования установлено, что подозреваемый с целью получения преимуществ в тендерах по закупу медоборудования государственными медицинскими учреждениями, организовал незаконную схему получения статуса отечественного товаропроизводителя для медицинской техники путем представления в уполномоченные государственные органы недостоверных сведений о ее производстве в Казахстане, без организации фактического производства. В результате, медицинская техника, собранная из иностранных комплектующих, была реализована государственным медицинским учреждениям под видом отечественной продукции, тем самым причинив государству ущерб на сумму более 4,5 млрд тенге". Пресс-служба ГП РК

После совершения преступлений, по данным Генпрокуратуры, злоумышленник от органов уголовного преследования скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

"В марте текущего года его задержали на территории Грузии, откуда по запросу Генеральной прокуратуры экстрадировали в Казахстан. В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор". Пресс-служба ГП РК

В надзорном органе отметили, что за совершение инкриминируемых ему деяний предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10-ти лет, с конфискацией имущества.

В Генпрокуратуре напомнили, что с начала года из Грузии уже экстрадированы 7 лиц, из которых 5 также разыскивались за хищения.

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