Грозы, град и сильная жара: штормовое предупреждение объявили на вторник

В 16 областях Казахстана на 16 июня объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На юге, в центре, горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный на севере, востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. В центре области ожидается высокая пожарная опасность, на востоке, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На западе, юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на крайнем западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью ожидаются дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

На северо-востоке, юге, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный ночью на северо-востоке области порывы 15-18 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке, в центре области Улытау ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем сильная жара 35-37 градусов. На западе, севере области ожидается высокая пожарная опасность, на востоке, юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Утром и днем на севере, юге, востоке Карагандинской области ожидаются дождь, гроза. Днем сильная жара 35 градусов. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, юге Атырауской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный, западный на юге области порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, юге, востоке Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, град. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем ожидаются дождь, гроза.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза, град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный днем на севере, востоке области 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром туман.

Днем на севере, в центре Кызылординской области ожидаются дождь, гроза. Днем по области ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидаются дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный, северный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, юге, в центре области Абай ожидаются кратковременный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный, северный днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-37 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере области сильный дождь. Днем на западе, севере, юге области ожидается град. Ночью и утром на севере области туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау утром и днем ожидаются дождь, гроза.

Ночью на западе, севере Павлодарской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на западе, севере, востоке области дождь, гроза, град. Ночью на севере, востоке области ожидается туман. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидаются дождь, гроза, град. Ночью ожидается туман.

Ночью в горных районах Жамбылской области, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный в горных районах области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на севере области небольшой дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере, востоке области град. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются небольшой дождь, гроза, днем дождь, гроза, град.

Днем на западе, юге, в горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный на западе, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. На севере области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе, юге, в центре области высокая пожарная опасность, на востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Алматы днем ожидается сильная жара до 35 градусов. Сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. Сохранится высокая пожарная опасность. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный временами порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что по Казахстану 16 июня одновременно ударят грозы и жара до +40°С.