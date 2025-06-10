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События

Мозг – вне головы: уникальную операцию провели в Алматы

Мозг – вне головы: уникальную операцию провели в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 13:45 Фото: Telegram/DenMinPR
В Министерстве здравоохранения Казахстана сегодня, 10 июня 2025 года, рассказали, как алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире, сообщает Zakon.kz.

Событие, которое войдет в медицинскую литературу, произошло в Центре детской неотложной медицинской помощи (ЦДНМП) Алматы.

"Команда казахстанских хирургов успешно прооперировала новорожденного с патологией, которая встречается настолько редко, что в мировой практике описано всего 30 подобных случаев".Пресс-служба МЗ РК

Отмечается, что в одном из родильных домов на свет появился малыш, который не мог самостоятельно дышать – гортань и верхние дыхательные пути сдавливало огромное образование в области лица и шеи размером 4х4 см.

"Новорожденного немедленно перевезли на реанимобиле в транспортном инкубаторе в ЦДНМП. Врачи были вынуждены интубировать ребенка – при каждой попытке отключить от аппарата искусственной вентиляции легких малыш начинал задыхаться".Пресс-служба МЗ РК

Первоначально медики предполагали, что имеют дело с лимфангиомой – относительно распространенной доброкачественной опухолью, однако масштаб проблемы оказался гораздо серьезнее.

"Состояние ребенка при поступлении было крайне тяжелым. За счет симптомов дыхательной недостаточности, сердечно-сосудистой недостаточности, недостаточности кровообращения малыш буквально боролся за жизнь", – вспомнил заведующий отделением реанимации новорожденных Улыкпан Алсеитов.

Рентгенография, компьютерная и магнитно-резонансная томография подтвердили: образование охватило важнейшие сосуды и периферические нервы.

"Опухоль охватывала гортаноглотку, околоушную жевательную область, сдавливая дыхательные пути. Было решено оперировать по жизненным показаниям", – объяснил челюстно-лицевой хирург, доктор медицинских наук Серик Нурмаганов.

Операционную бригаду возглавил Серик Нурмаганов, анестезиологическое обеспечение взял на себя Улыкпан Алсейтов, а ассистировал один из ведущих неонатальных хирургов страны – заведующий хирургическим отделением ЦДНМП Саматбек Мырзахмет.

По данным Минздрава, операция длилась два часа, обширное образование было полностью удалено и дыхание ребенка стало свободным.

"Результаты гистологического исследования буквально ошеломили даже самых опытных специалистов. То, что они приняли за опухоль, оказалось... мозговой тканью. Открытие, поразившее даже опытных врачей".Пресс-служба МЗ РК

Как пояснил пояснил директор ЦДНМП Алибек Смагулов, гетеротопическая мозговая ткань – это "редчайшая врожденная аномалия, когда при формировании плода мозговая ткань оказывается за пределами черепной коробки".

Статистика поражает: гортанно-глоточное расположение эктопической мозговой ткани встречается менее чем в 0,1% всех гетеротопий мозговой ткани. В мировой медицинской литературе описано менее 30 подобных случаев.

В Минздраве подчеркнули, что история, которая могла закончиться трагедией, завершилась полным успехом: малыш не только выжил, но и полностью выздоровел, научился самостоятельно дышать и есть, был выписан домой с улучшением.

"Стоит отдать должное пренатальной диагностике – во время второго и третьего скрининга у плода выявили образование лица и шеи. При полном хирургическом удалении прогноз для пациента – благоприятный", – отметили Алибек Смагулов.

По данным Минздрава, успех в лечении этой уникальной патологии – не единичный случай высокого профессионализма специалистов ЦДНМП. За 2024 год в центре прооперировали 49 новорожденных с различными пороками развития. С начала 2025 года на оперативное лечение уже поступили 24 ребенка из роддомов.

9 июня 2025 года стало известно, что медсестра из Уральска Динара Сариева спасла жизнь пассажиру на борту самолета.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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