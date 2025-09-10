Опасные заболевания, где и как записаться, сколько стоит: что важно знать о скринингах в Казахстане

В Министерстве здравоохранения (МЗ) Казахстана сегодня, 10 сентября 2025 года, обратились к гражданам по поводу скринингов, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцам напомнили, что скрининг или скрининговые исследования – это заблаговременная проверка состояния здоровья, болезни до ее проявления.

"Человек может не замечать тревожные сигналы или не придавать им значения, он чувствует себя здоровым. Именно скрининг позволяет установить наличие ранней формы болезни, после чего человек может получить своевременные рекомендации по образу жизни и даже сразу начать лечение. Данная практика помогает предотвратить прогрессирование заболеваний и защитить пациентов от грозных осложнений, которые часто приводят к инвалидизации или даже к смерти". Пресс-служба МЗ РК

Когда и как можно будет пройти скрининг?

Определение порядка и объема отпуска для прохождения скрининговых исследований регулируется Кодексом РК "О здоровье народа и системе здравоохранения":

Согласно п. 3 ст. 80 данного кодекса, граждане Республики Казахстан обязаны проходить профилактические медицинские осмотры и скрининговые исследования.

В Минздраве подчеркнули, что осмотр граждан нужен даже при абсолютном отсутствии каких-либо симптомов – исключительно для уверенности в своем здоровье.

Скрининговые обследования в полном объеме проводятся бесплатно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и пакета медицинского страхования.

Пройти его казахстанцы могут в поликлиниках по месту прикрепления. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

На что направлены скрининговые осмотры?

Как уточнили в ведомстве, скрининговые осмотры населения направлены на раннее выявление и предупреждение таких болезней, как:

по основным болезням системы кровообращения (артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца);

сахарный диабет;

глаукома;

рак молочной железы;

рак шейки матки;

колоректальный рак;

вирусный гепатит В и С;

нарушение мозгового кровообращения.

"Необходимо отметить, что до недавнего времени окноскрининги были доступны только застрахованному населению в рамках пакета ОСМС. Благодаря пересмотру с 2025 года онкоскрининги переведены в пакет ГОБМП и доступны всем гражданам, независимо от статуса страхования". Пресс-служба МЗ РК

Какие возрастные категории имеются по заболеваниям для прохождения скрининга? И какая периодичность прохождения скрининга?

Раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца: мужчины и женщины в возрасте от 40 до 76 лет.

Раннее выявление сахарного диабета: мужчины и женщины в возрасте от 40 до 76 лет.

Раннее выявление глаукомы: мужчины и женщины от 40 до 76 лет.

Раннее выявление рака молочной железы: женщины от 40 до 76 лет.

Раннее выявление рака шейки матки: женщины от 30 до 74 лет.

Раннее выявление колоректального рака: мужчины и женщины от 50 до 76 лет.

Раннее выявление вирусных гепатитов В и С (медицинские работники, пациенты, поступающие на плановые и экстренные оперативные вмешательства, центров и отделений гемодиализа, гематологии, онкологии, трансплантации, сердечно-сосудистой и легочной хирургии, получающие гемотрансфузии, трансплантацию и пересадку органов (части органов), тканей, половых, фетальных, стволовых клеток и биологических материалов, беременные женщины).

Раннее выявление нарушений мозгового кровообращения: мужчины от 50 до 76 лет.

Почему важно не пренебрегать скринингом?

"Многие заболевания на ранней стадии протекают бессимптомно, и вы можете не догадываться о существующей угрозе. Скрининг позволяет вовремя "поймать" болезнь до ее клинических проявлений, когда лечение наиболее эффективно, а прогноз благоприятный". Пресс-служба МЗ РК

Регулярное прохождение скрининговых исследований способствует:

снижению уровня смертности от хронических и онкологических заболеваний;

повышению продолжительности и качества жизни населения;

формированию культуры ответственного отношения к собственному здоровью.

Как записаться на скрининг?

"Для прохождения скринингового обследования вы можете обратиться в регистратуру своей поликлиники, позвонить в call-центр или воспользоваться мобильным приложением/порталом вашей медицинской организации". Пресс-служба МЗ РК

Часто участковые врачи или медсестры сами приглашают прикрепленное население, формируя списки по возрастным и иным критериям.

Что делать после скрининга?

Если по результатам скрининга будут выявлены отклонения, то пациента направят на уточняющую диагностику или консультацию профильного специалиста.

"В случае подтверждения диагноза будет назначено соответствующее лечение и наблюдение. При отсутствии проблем вы получите подтверждение хорошего состояния здоровья и рекомендации по профилактике заболеваний". Пресс-служба МЗ РК

Минздрав призывает казахстанцев беречь свое здоровье, отнестись к скрининговым обследованиям ответственно и проходить их вовремя.

Ранее в Минздраве сообщили, что в Казахстане с 1 сентября по 1 ноября 2025 года проходит ежегодная кампания по прикреплению населения к организациям первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).