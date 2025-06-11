19-летний казахстанец за короткий срок стал миллионером: в чем подвох

Крупную мошенническую схему с ущербом на почти 250 млн тенге раскрыли в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 июня 2025 года рассказали в Министерстве внутренних дел страны (МВД).

"Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники областного управления по борьбе с киберпреступностью задержали предполагаемого организатора и троих его пособников, действовавших в Алматы и Алматинской области. Организатору всего 19 лет, он живет в Алматинской области", – сказано в сообщении.

Следствие установило, что в преступной схеме подозреваемый участвовал с октября 2023 года. Начав с роли обычного "дропа", с июня 2024 года он стал руководить другими "дроповодами", а с января 2025 года занял должность куратора. Под его контролем находились трое "дроповодов".

Злоумышленники использовали более 30 мобильных телефонов с банковскими приложениями, оформленными на 50 подставных людей – "дропов", чтобы обналичить похищенные деньги. Также изъяты ноутбук, 11 SIM-карт российских операторов и банковские карты иностранных финансовых компаний.

По предварительным оценкам, куратор заработал около 10 млн тенге на преступной деятельности. Его подельники получили по 3 млн каждый.

Один из "дроповодов", который в январе 2025 года начинал с простой роли "дропа", со временем стал доверенным помощником куратора. Он не только обналичивал деньги, но и сопровождал других "дропов" в банки, если их счета блокировали.

Все участники схемы арестованы и доставлены в департамент полиции Алматинской области. Сейчас проводятся необходимые следственные действия.





"Когда мы установим всех участников и их действия, направим официальные запросы в банки. Это поможет зарегистрировать случаи мошенничества и точно определить сумму ущерба", – резюмировали стражи порядка.

10 июня в МВД сообщили о задержании жителя Петропавловска, который закупал SIM-карты и отправлял их за границу. Эти SIM-карты использовались для звонков с целью мошенничества.