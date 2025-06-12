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События

Оставила детей и ушла отмечать отпуск: в Павлодаре мать лишилась временно опеки

Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 14:04 Фото: unsplash
В Павлодаре к ответственности привлекли женщину, оставившую детей без присмотра. Как оказалось, об этой истории стало известно после того, как местная жительница обратилась в полицию и заявила, что в соседней квартире уже вторые сутки шумят дети, а взрослых не видно, сообщает Zakon.kz.

По словам заявительницы, детям – 9 и 11 лет.

После обращения на место прибыли участковые инспекторы и сотрудники ювенальной полиции.

В ходе проверки информация подтвердилась: в квартире находились двое малолетних детей без присмотра.

Стражи порядка установили, что их мать отмечала отпуск, оставив детей одних дома. Ко всему прочему, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

"В целях обеспечения безопасности несовершеннолетних полицейские приняли решение о временном помещении детей в региональный центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах. Их физическое и психоэмоциональное состояние находится под наблюдением медиков и психологов".Пресс-служба МВД РК

Теперь в отношении женщины составлен протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

"Дополнительно ее действия будут рассмотрены на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав", – добавили правоохранители.

Ранее мы сообщали, что телефоны стали неотъемлемой частью не только жизни взрослых, но и детей. Аналитики провели небольшое исследование и узнали, в каких приложениях дети в Казахстане проводили больше всего времени в первые пять месяцев 2025 года.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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