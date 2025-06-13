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События

"Мечтай, все сбудется": врач рассказала трогательную историю о Токаеве и юной пациентке

&quot;Мечтай, все сбудется&quot;: врач рассказала трогательную историю о Токаеве и юной пациентке, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 15:03 Фото: akorda.kz
Врач-нефролог Центра материнства и детства Шолпан Алтынова сегодня, 13 июня 2025 года, рассказала трогательную историю о главе государства Касым-Жомарте Токаеве и юной пациентке, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, в 2023 году президент посетил Центр материнства и детства, где пообщался с детьми.

"Тогда Касым-Жомарт Токаев спросил у одной маленькой девочки, какая у нее есть мечта. Эта девочка, Анеля, сказала: "Моя мечта – трансплантация почки. Президент в ответ сказал: "Мечтай, все сбудется", – вспомнила Шолпан Алтынова.

Она отметила, что спустя полгода, в 2024 году, Анеле провели заветную операцию. Сейчас девочка учится и радуется жизни.

Ранее Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения медицинских работников. Президент поздравил участников мероприятия с Днем медицинского работника и отметил особую значимость встречи, которая впервые проводится в Акорде по случаю этого праздника. Также глава государства вручил награды и присвоил почетные звания ряду медработников.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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