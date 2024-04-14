Казахстанским авиакомпаниям рекомендовали не летать над странами Ближнего Востока

В Комитете гражданской авиации Казахстана (КГА) рассказали о рекомендациях, которые озвучили для отечественных авиакомпаний. В частности, им рекомендовали облетать воздушное пространство семи ближневосточных стран, сообщает Zakon.kz.

"В связи со сложной политической обстановкой в Иране, Ираке, Иордании, Ливане, Израиле, Египте, Сирии, Авиационной администрацией Казахстана проведена оценка степени угрозы текущей ситуации, по итогам которой казахстанским авиакомпаниям не рекомендовано использование воздушного пространства данных стран", – говорится в сообщении КГА.

В настоящее время казахстанские авиакомпании пересматривают расписания рейсов в целях их выполнения в обход воздушного пространства вышеуказанных стран.

"Авиакомпании внимательно следят за текущей ситуацией и в случае необходимости будут вносить изменения в свои расписания".

Рейсы QR-389/390 QR-391/392 по маршруту Доха – Алматы – Доха авиакомпании Qatar Airways, которые планировались к выполнению 13 и 14 апреля текущего года, в настоящее время задерживаются до неопределенного времени.

"В настоящее время авиакомпанией рассматривается вопрос изменения маршрута выполнения рейсов. Пассажирам оказываются услуги, предусмотренные действующим законодательством".

Также в авиакомпании Air Astana сообщили о задержке рейсов в Дубай из Алматы и Астаны.

"Пассажирам необходимо следить за статусом рейсов на официальных сайтах или через колл- центры авиакомпаний. Обеспечение безопасности пассажиров является главным приоритетом для отрасли гражданской авиации", – заключили в ведомстве.

В ночь на 14 апреля Иран подтвердил запуск БПЛА и анонсировал скорое начало ракетной атаки по Израилю. Полная хронология начала конфликта по ссылке.

Иран заявил, что ночные нападения были ответом на смертельный удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске (Сирия) в начале этого месяца. Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил и призвал к немедленному прекращению боевых действий, на 16:00 14 апреля по Нью-Йорку (15 апреля 01:00 по Астане) назначено срочное заседание Совета Безопасности ООН.

В Минобороны сообщили, что казахстанским миротворцам на Голанских высотах ничего не угрожает.