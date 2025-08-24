#АЭС в Казахстане
События

Токаев поздравил президента Украины с Днем независимости

телеграмма, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2025 09:01 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, сообщает Zakon.kz.

Глава государства поздравил президента Украины с национальным праздником – Днем независимости.

"Касым-Жомарт Токаев пожелал украинскому народу мира и благополучия", – говорится в тексте телеграммы.

Ранее глава Казахстана поговорил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Андрей Дюсупов
