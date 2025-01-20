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События

Токаев поздравил Трампа со вступлением в должность президента США

Токаев поздравил Трампа с вступлением в должность президента США, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 23:56 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления 47-му президенту США Дональду Трампу по случаю его вступления в должность главы государства на инаугурации, прошедшей 20 января в Вашингтоне, сообщает Zakon.kz.

"В послании выражена уверенность в дальнейшем успешном развитии взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и США в сферах энергетики, ядерного нераспространения и международной безопасности", – говорится в сообщении Акорды.

20 января Дональд Трамп вступил в должность 47-го президента США. О том, что заявил Трамп на инаугурации, можно узнать здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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