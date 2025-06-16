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События

Более 45 млн тенге снял иностранец в банкоматах Алматы: почему это незаконно

подозреваемый в пособничестве мошенникам, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 09:44 Фото: ДП Алматы
Полиция Алматы 16 июня 2025 года отчиталась о задержании нескольких человек, в том числе иностранца, связанных с мошенниками, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, задержаны подозреваемые в обналичивании денег, украденных с банковских карт граждан путем мошенничества. Один из задержанных – иностранец, приехавший в Казахстан для участия в преступной деятельности.

"Подозреваемые снимали деньги в банкоматах по указаниям из теневых интернет-каналов и делились с кураторами процентом от украденных сумм. Чтобы скрыть свои действия, они прибегали к различным методам конспирации, включая изменение внешности. Полицейские нашли часть похищенных средств и проверяют, участвовали ли задержанные в других преступлениях. За короткий срок удалось обналичить более 45 млн тенге", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Там напоминают: не делитесь личными данными и кодами с посторонними, даже если они кажутся представителями госорганов или банков.

11 июня 2025 года в Министерстве внутренних дел рассказывали о задержании предполагаемого куратора "дроповодов", действовавших в Алматы и Алматинской области.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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