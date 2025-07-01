В Алматы водитель-иностранец показал, как себя вести с полицейскими, чтобы отправиться за решетку
Фото: ДП Алматы
В Алматы иностранца отправили под арест за неподчинение требованиям сотрудников полиции, сообщает Zakon.kz.
Как сказано в информации Департамента полиции города, во время несения службы патрульные полицейские остановили BMW с иностранными регистрационными номерами, за рулем которой находился гражданин Кыргызстана.
"На законное требование сотрудников полиции водитель отказался предъявлять документы, заблокировал двери и демонстративно откинул сиденье, имитируя сон. Такое поведение расценено как откровенное неуважение к закону и надменное игнорирование требований полиции. Как установлено, автомобиль зарегистрирован в Кыргызстане и ранее неоднократно фиксировался в Алматы за грубые нарушения правил дорожного движения. Общая сумма неоплаченных штрафов составила 404 000 тенге", – рассказали в полиции.
Машину водворили на специализированную штрафную стоянку.
По факту неподчинения законным требованиям сотрудников полиции в отношении водителя собран административный материал. Решением суда он подвергнут административному аресту сроком на 10 суток.
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