В Алматы водитель-иностранец показал, как себя вести с полицейскими, чтобы отправиться за решетку

В Алматы иностранца отправили под арест за неподчинение требованиям сотрудников полиции, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в информации Департамента полиции города, во время несения службы патрульные полицейские остановили BMW с иностранными регистрационными номерами, за рулем которой находился гражданин Кыргызстана.



"На законное требование сотрудников полиции водитель отказался предъявлять документы, заблокировал двери и демонстративно откинул сиденье, имитируя сон. Такое поведение расценено как откровенное неуважение к закону и надменное игнорирование требований полиции. Как установлено, автомобиль зарегистрирован в Кыргызстане и ранее неоднократно фиксировался в Алматы за грубые нарушения правил дорожного движения. Общая сумма неоплаченных штрафов составила 404 000 тенге", – рассказали в полиции.

Машину водворили на специализированную штрафную стоянку.

По факту неподчинения законным требованиям сотрудников полиции в отношении водителя собран административный материал. Решением суда он подвергнут административному аресту сроком на 10 суток.

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