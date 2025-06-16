Алматинец принудительно снес пристройку, еще и выплатил штраф
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Очередную незаконную пристройку снесли в Алматы. На этот раз под снос по решению суда попала самовольная пристройка по ул. Карасай батыра/ул. Жумалиева, 126/135. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление градостроительного контроля города.
Известно, что неравнодушный житель обратился с просьбой провести внеплановую проверку.
Тогда и было установлено, что собственник (физлицо) возвел пристройку и входную группу за отсутствием разрешительных документов.
"В отношении собственника приняты административные меры, и постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы он признан виновным с наложением административного штрафа и предписанием принудительного сноса незаконно возведенного строения".Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы
Постановлением Алматинского городского суда 13 января 2025 года решение первой инстанции оставлено без изменений.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Снос объекта произведен собственником накануне, 15 июня.
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