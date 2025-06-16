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События

Без шпаргалок и смартфонов не обошлось: зафиксированы сотни нарушений на ЕНТ-2025

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 19:06 Фото: Zakon.kz
В Казахстане подвели промежуточные итоги основного этапа Единого национального тестирования (ЕНТ) 2025 года, сообщает Zakon.kz.

С 16 мая абитуриенты прошли тестирование более 214 тысяч раз, сообщили 16 июня в Министерстве науки и высшего образования. 

По статистике, 74% участников сдавали экзамен на казахском языке, 26% – на русском, и 182 абитуриента выбрали английский язык. По итогам четырех недель 70% поступающих смогли преодолеть пороговый балл. Средний результат по пяти предметам составил 66 баллов. Максимальный показатель – 140 баллов – показал Абилхан Жанибек из Туркестанской области в первую неделю тестирования.

Наиболее популярной комбинацией предметов стала "Математика-Физика" (18%), далее следуют "Биология-Химия" (15%) и "Творческий экзамен" (14%).

Особое внимание уделяется абитуриентам с особыми образовательными потребностями – участие в ЕНТ приняли 592 человека из этой категории. Для них были обеспечены специальные условия.

Абитуриенты имеют право подать апелляцию по содержанию заданий в течение 30 минут после завершения теста. Жалобы по техническим причинам принимаются в момент тестирования. Сертификаты с результатами доступны в личных кабинетах после завершения процедуры апелляции.

За период проведения ЕНТ было зафиксировано 304 нарушения. Из них 146 человек отстранили за попытку проноса запрещенных предметов (смартфоны, шпаргалки и др.), еще 157 удалили из аудитории за нарушение правил. Результаты этих участников были аннулированы. Один сертификат был также признан недействительным после анализа видеозаписей. Случаев участия подставных лиц не выявлено.

Анализ видеозаписей продолжится до 31 октября. При обнаружении новых нарушений результаты тестирования также будут аннулированы.

Всего в этом году поступило около 399 тысяч заявлений от 216 тысяч абитуриентов.

В ранее в АО "Национальные информационные технологии" рассказали, как получить дубликат документа об образовании. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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