Опубликованы промежуточные итоги основного ЕНТ-2025

Промежуточные итоги по основному единому национальному тестированию (ЕНТ) опубликовало сегодня, 9 июня 2025 года, Министерство науки и высшего образования (МНВО) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, с момента старта основного ЕНТ-2025 тестирование прошли более 164 тыс. раз:

74% абитуриентов сдавали на казахском языке,

26% – на русском языке,

136 человек – на английском языке.

"По итогам третьей недели 69% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл по пяти предметам составил 65. Максимальный результат – 140 баллов – продемонстрировал на первой неделе Абилхан Жанибек из Туркестанской области. На данный момент наибольшее количество тестируемых, то есть 18%, cдали комбинацию предметов "Математика-Физика", 15% – "Биология-Химия". 14% сдающих выбрали комбинацию "Творческий экзамен". Пресс-служба МНВО РК

В ведомстве отметили, что особое внимание уделяется созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями. В ЕНТ приняли участие 477 абитуриентов с ООП.

"Абитуриенты имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования. Апелляции по техническим причинам принимаются непосредственно во время тестирования. Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций". Пресс-служба МНВО РК

По данным министерства, за три недели проведения ЕНТ выявлено 206 нарушений правил:

98 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов,

еще 108 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы. Фактов подставных лиц не выявлено.

"После завершения ЕНТ-2025 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы". Пресс-служба МНВО РК

В ведомстве напомнили, что всего на участие в основном ЕНТ принято около 399 тыс. заявлений от 216 тыс. абитуриентов.

Материал по теме Максимальные 140 баллов на ЕНТ набрал выпускник из Туркестанской области

Ранее абитуриентам Казахстана предоставили календарь с важными датами.