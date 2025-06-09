#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
510.19
582.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
510.19
582.79
6.46
Общество

Опубликованы промежуточные итоги основного ЕНТ-2025

Казахстан, основное ЕНТ-2025, промежуточные итоги, абитуриенты, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 17:45 Фото: gov.kz
Промежуточные итоги по основному единому национальному тестированию (ЕНТ) опубликовало сегодня, 9 июня 2025 года, Министерство науки и высшего образования (МНВО) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, с момента старта основного ЕНТ-2025 тестирование прошли более 164 тыс. раз:

  • 74% абитуриентов сдавали на казахском языке,
  • 26% – на русском языке,
  • 136 человек – на английском языке.
"По итогам третьей недели 69% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл по пяти предметам составил 65. Максимальный результат – 140 баллов – продемонстрировал на первой неделе Абилхан Жанибек из Туркестанской области. На данный момент наибольшее количество тестируемых, то есть 18%, cдали комбинацию предметов "Математика-Физика", 15% – "Биология-Химия". 14% сдающих выбрали комбинацию "Творческий экзамен".Пресс-служба МНВО РК

В ведомстве отметили, что особое внимание уделяется созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями. В ЕНТ приняли участие 477 абитуриентов с ООП.

"Абитуриенты имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования. Апелляции по техническим причинам принимаются непосредственно во время тестирования. Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций".Пресс-служба МНВО РК

По данным министерства, за три недели проведения ЕНТ выявлено 206 нарушений правил:

  • 98 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов,
  • еще 108 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы. Фактов подставных лиц не выявлено.
"После завершения ЕНТ-2025 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы".Пресс-служба МНВО РК

В ведомстве напомнили, что всего на участие в основном ЕНТ принято около 399 тыс. заявлений от 216 тыс. абитуриентов.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 17:45
Максимальные 140 баллов на ЕНТ набрал выпускник из Туркестанской области

Ранее абитуриентам Казахстана предоставили календарь с важными датами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Дожди с грозами обрушатся на Казахстан 10 июня
Общество
18:05, Сегодня
Дожди с грозами обрушатся на Казахстан 10 июня
Землетрясения в Турции: стоит ли казахстанцам выезжать на отдых в эту страну
Общество
17:58, Сегодня
Землетрясения в Турции: стоит ли казахстанцам выезжать на отдых в эту страну
Почему казахстанцам было сложно въехать в Грузию, объяснили в МИД
Общество
17:33, Сегодня
Почему казахстанцам было сложно въехать в Грузию, объяснили в МИД
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: