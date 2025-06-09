Опубликованы промежуточные итоги основного ЕНТ-2025
Фото: gov.kz
Промежуточные итоги по основному единому национальному тестированию (ЕНТ) опубликовало сегодня, 9 июня 2025 года, Министерство науки и высшего образования (МНВО) Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Согласно предоставленной информации, с момента старта основного ЕНТ-2025 тестирование прошли более 164 тыс. раз:
- 74% абитуриентов сдавали на казахском языке,
- 26% – на русском языке,
- 136 человек – на английском языке.
"По итогам третьей недели 69% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл по пяти предметам составил 65. Максимальный результат – 140 баллов – продемонстрировал на первой неделе Абилхан Жанибек из Туркестанской области. На данный момент наибольшее количество тестируемых, то есть 18%, cдали комбинацию предметов "Математика-Физика", 15% – "Биология-Химия". 14% сдающих выбрали комбинацию "Творческий экзамен".Пресс-служба МНВО РК
В ведомстве отметили, что особое внимание уделяется созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями. В ЕНТ приняли участие 477 абитуриентов с ООП.
"Абитуриенты имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования. Апелляции по техническим причинам принимаются непосредственно во время тестирования. Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций".Пресс-служба МНВО РК
По данным министерства, за три недели проведения ЕНТ выявлено 206 нарушений правил:
- 98 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов,
- еще 108 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы. Фактов подставных лиц не выявлено.
"После завершения ЕНТ-2025 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы".Пресс-служба МНВО РК
В ведомстве напомнили, что всего на участие в основном ЕНТ принято около 399 тыс. заявлений от 216 тыс. абитуриентов.
Ранее абитуриентам Казахстана предоставили календарь с важными датами.
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