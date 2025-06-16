Палящая жара до +44°С: в Астане, Алматы и 16 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и 16 областях Казахстана на 17-19 июня объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

17 июня днем в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. 17-19 июня днем ожидается сильная жара 35-40 градусов. На севере, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане 17-19 июня днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, западе Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с. На севере, востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Атырау ожидается высокая пожарная опасность.



Днем на западе, севере Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. На юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидается сильная жара 36 градусов.



Днем в Туркестанской области ожидается сильная жара 40-43 градуса. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте днем ожидается сильная жара 40-41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается сильная жара 40-42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

17 июня на западе, юге области Абай ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, на западе, севере, юге области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. На севере, западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохранится высокая пожарная опасность. 19 июня на севере, юге области днем ожидается очень сильная жара 40 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

17-18 июня на западе, юге области Улытау днем ожидается очень сильная жара 42 градуса. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

17 июня на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане 17 июня днем ожидается сильная жара 35 градусов.



17 июня ночью на севере, западе, в центре, днем на севере, юге, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на юге, востоке, в центре области порывы 17-22 м/с. В Актюбинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе временами ожидается гроза. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на севере Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер западный с переходом на южный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 40-44 градуса. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается сильная жара 42-44 градуса. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем гроза, на западе, севере области град. Ветер северо-восточный, днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке, северо-востоке сохранится высокая пожарная опасность, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ожидается гроза, днем град.



Днем в Павлодарской области ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность. На северо-западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидается сильная жара 35 градусов.



В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере, днем на западе, севере, юге ожидается гроза. Днем на западе, севере области ожидаются град, шквал. Ветер южный, юго-западный, днем 15-20 м/с, на западе, севере области порывы 25 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидаются гроза, шквал. Ветер южный, юго-западный, днем 15-20 м/с, временами порывы 25 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.



На западе, севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. На северо-западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке, юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.



На западе, севере, юге Костанайской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, на западе, юге, востоке области 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 37 градусов. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Днем по области ожидается сильная жара 40 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

17-19 июня днем в Алматинской области ожидается сильная жара 35-42 градуса. В Конаеве 17-18 июня днем ожидается сильная жара 35-39 градусов.

В Алматы 17-19 июня днем ожидается сильная жара 35-39 градусов.



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