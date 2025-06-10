Жара, шквал и гроза: в Астане, Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и 17 областях Казахстана на 11 июня объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, востоке, юге области Улытау ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, утром и днем на востоке, юге области порывы 18 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидаются гроза, град. Сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью на юге, востоке Актюбинской области ожидается гроза, днем на севере, юге, востоке области гроза, град. Ветер северо-восточный, днем на востоке области порывы 15-18 м/с. В центре области сохранится высокая, на севере, юго-востоке, юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем ожидается гроза. 11 июня сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на западе, севере Карагандинской области ожидается гроза, днем на западе, севере, востоке, юге области гроза, град. Ветер юго-восточный, утром и днем на западе области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.



Во второй половине дня на западе, юге Акмолинской области сохранится ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с.



На юге, в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на востоке области порывы 15-20 м/с.



Днем на западе, востоке, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на юге, западе области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На северо-западе, в центре, на востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-18 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.



На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на восточный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Конаеве днем ожидается гроза.

В Алматы временами ожидается гроза.



На севере, в центре Кызылординской области ожидается гроза, днем в центре области пыльная буря. Ветер юго-западный, днем в центре области 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается гроза. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



На северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. На северо-западе, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидается туман.



В области Абай ожидается ветер северный, северо-восточный, утром и днем на севере, юго-западе, в центре области 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. По области ожидается высокая пожарная опасность, на юго-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается высокая пожарная опасность.



В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, северный, утром и днем на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. В южной половине области сохранится высокая пожарная опасность.



Днем на западе, юге Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.



На юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, на юге, в горных районах области 15-20 м/с. 11-13 июня по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ночью и утром ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. 11-13 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане 11-13 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На севере области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на западе, востоке, юге Костанайской области ожидаются гроза, град. На юго-востоке, северо-западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На северо-западе, юге, в горных районах области гроза. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе днем ожидается гроза. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске сохраняется высокая пожарная опасность.



В Астане во второй половине дня ожидаются гроза, град. Ветер восточный, юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

Ранее синоптики рассказали о погоде, которая ожидается в Казахстане 11 июня.