В каких областях Казахстана 17 июня ожидается сильная жара до +44°С
Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящий вторник, 17 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", днем ожидается:
- в области Улытау – сильная жара +35+39°С,
- в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Алматинской областях, областях Абай, Жетысу, на западе Карагандинской, на юге Костанайской областей – сильная жара +35+39°С,
- в Жамбылской области – сильная жара +40°С,
- на юге области – очень сильная жара +42°С,
- в Кызылординской, Туркестанской областях – сильная жара +40+44°С.
"На большую часть республики оказывает влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы – пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере, западе возможен град. Лишь на юге Казахстана сохраняется жаркая погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей", – следует из прогноза.
Также в гидрометцентре сообщили, что ожидается:
- высокая пожарная опасность – в Алматинской области, на западе, севере, востоке области Абай, на западе, юге Павлодарской, на востоке Жамбылской, на западе, востоке, северо-востоке Западно-Казахстанской, на юге Атырауской, Акмолинской, на северо-западе, юге, в центре Мангистауской, на севере Северо-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской областей;
- чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской областях, в области Улытау, на севере, востоке, в центре Атырауской, на западе, севере, в центре Алматинской, на севере, востоке, юго-востоке Мангистауской, на северо-западе Павлодарской, на юге Костанайской, на западе, востоке, юге Карагандинской областей, на юге, северо-западе области Абай, на севере, востоке, в центре области Жетысу, на юго-востоке Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областей.
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Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня. Из него следовало, что с 17 по 19 июня 2025 года на три мегаполиса обрушится сильная жара, которая местами достигнет +42°С.
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