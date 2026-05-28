Полиция Алматы выступила с обращением к мопедистам

Сегодня, 28 мая 2026 года, в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы выступили с важными напоминаниями: все мопеды, в том числе с электрическим двигателем, подлежат обязательной регистрации в установленном порядке, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства, для регистрации владельцам необходимо обратиться в специализированный центр обслуживания населении (СпецЦОН) по месту жительства и иметь при себе:

документ, удостоверяющий личность;

⁠технический документ либо сведения о технических характеристиках мопеда;

⁠заявление на постановку на учет;

⁠акт осмотра транспортного средства;

⁠квитанцию об оплате государственных пошлин.

По итогам процедуры владельцу выдается государственный регистрационный номер и технический паспорт, а также необходимо оформить страховой полис.

"Эксплуатация незарегистрированных мопедов является нарушением законодательства и влечет административную ответственность". Пресс-служба ДП Алматы

Кроме того, управление мопедом допускается только при наличии водительского удостоверения категории A1.

"Эксплуатация транспортного средства без регистрации и без соответствующей категории водительского удостоверения запрещена", – говорится в заключительной части обращения.

