Полиция Алматы выступила с обращением к мопедистам
Так, по данным ведомства, для регистрации владельцам необходимо обратиться в специализированный центр обслуживания населении (СпецЦОН) по месту жительства и иметь при себе:
- документ, удостоверяющий личность;
- технический документ либо сведения о технических характеристиках мопеда;
- заявление на постановку на учет;
- акт осмотра транспортного средства;
- квитанцию об оплате государственных пошлин.
По итогам процедуры владельцу выдается государственный регистрационный номер и технический паспорт, а также необходимо оформить страховой полис.
"Эксплуатация незарегистрированных мопедов является нарушением законодательства и влечет административную ответственность".Пресс-служба ДП Алматы
Кроме того, управление мопедом допускается только при наличии водительского удостоверения категории A1.
"Эксплуатация транспортного средства без регистрации и без соответствующей категории водительского удостоверения запрещена", – говорится в заключительной части обращения.
