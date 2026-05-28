События

Полиция Алматы выступила с обращением к мопедистам

Мопед, мопеды, мопедист, мопедисты, байк, байки, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 10:44 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 28 мая 2026 года, в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы выступили с важными напоминаниями: все мопеды, в том числе с электрическим двигателем, подлежат обязательной регистрации в установленном порядке, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства, для регистрации владельцам необходимо обратиться в специализированный центр обслуживания населении (СпецЦОН) по месту жительства и иметь при себе:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • ⁠технический документ либо сведения о технических характеристиках мопеда;
  • ⁠заявление на постановку на учет;
  • ⁠акт осмотра транспортного средства;
  • ⁠квитанцию об оплате государственных пошлин.

По итогам процедуры владельцу выдается государственный регистрационный номер и технический паспорт, а также необходимо оформить страховой полис.

"Эксплуатация незарегистрированных мопедов является нарушением законодательства и влечет административную ответственность".Пресс-служба ДП Алматы

Кроме того, управление мопедом допускается только при наличии водительского удостоверения категории A1.

"Эксплуатация транспортного средства без регистрации и без соответствующей категории водительского удостоверения запрещена", – говорится в заключительной части обращения.

Немного ранее мы рассказывали, что в Казнете обсуждают видео из Туркестана, на котором запечатлена зрелищная операция по задержанию нарушителей. В один из моментов полицейский в прыжке сбивает мопедиста с ног, пока другой подозреваемый пытается скрыться.

