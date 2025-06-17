В Астане произошел случай, от которого у свидетелей "замерло дыхание"

Пример солидарности с животным миром некоторых водителей из Астаны сняли на видео, сообщает Zakon.kz.

Случай произошел, по словам очевидцев, на мосту Архар утром 17 июня 2025 года. Его назвали "драматичной историей со счастливым концом". Речь об утке и ее утятах, которые на грани жизни и смерти переходили по дороге с оживленным движением.

На распространяемых кадрах видно, как многие водители даже не пытались притормозить перед передвигавшимися по дороге пернатыми, и лишь единицы остановились, чтобы пропустить их.

Комментаторы под видео признались, что от этого видео у них "замерло сердце":

Ой! Чуть не поседела, пока они переходили.

Аж не дышала, пока досмотрела.

Я за себя так не переживала в жизни, как за маму утку с утятами.

Мы с мужем задержали дыхание.

Я даже дыхание задержала, переживала, чтобы перешли благополучно.

Пока не прошли, перестала дышать. На другой части спасибо такси яндекс и рядом белой машине.

Я так переживала за уток, аж спина взмокла.

С замиранием сердца наблюдала.

Многие комментаторы выразили благодарность остановившимся водителям и пожурили тех, кто промчался мимо, а также и автора видео.

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