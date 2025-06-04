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Общество

В Кызылординской области водитель расправился с коровой прямо на месте ДТП

корова, ДТП, суд, Кызылординской область, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 13:27 Фото: pixabay
На трассе в Кызылординской области водитель сбил корову. На месте происшествия он зарезал животное, а мясо увез с собой. Теперь мужчина заплатит 150 тысяч владельцу буренки, сообщает Zakon.kz.

В Жалагашском районном суде уточнили, что в связи с отсутствием состава административного правонарушения дело было прекращено постановлением инспектора полиции.

Позднее истец обратился в суд в порядке гражданского судопроизводства с иском, в котором просил взыскать с ответчика стоимость коровы – 350 000 тенге.

"В ходе рассмотрения дела стороны заявили, что достигли взаимного соглашения, и попросили суд утвердить медиативное соглашение", – сказано в сообщении суда.

В соответствии с условиями медиативного соглашения ответчик обязался выплатить истцу 150 000 тенге в срок до 5 июня 2025 года:

"Суд утвердил соглашение между сторонами об урегулировании спора в порядке медиации, производство по делу прекращено".

Ранее стало известно, что директор и главный бухгалтер одной из школ Шымкента получили по 8 лет лишения свободы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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