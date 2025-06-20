Казахстанцам вернули деньги за штрафы, оплаченные дважды

В Павлодарской области предотвратили факты двойных оплат за штрафы. Как этого удалось избежать, рассказали Zakon.kz в пресс-службе Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.

Специалисты провели проверки и оказалось, что по административным штрафам, направленным на принудительное исполнение, допускались факты двойных оплат.

В итоге, согласно данным ведомства, в области частные судебные исполнители вернули порядка 2 млн тенге по 85 исполнительным производствам, ошибочно удержанные у жителей области:

"К примеру, у жителя Павлодара, оплатившего самостоятельно административный штраф через приложение в банке (не уведомив ЧСИ), с банковского счета должника повторно удержаны 36 920 тенге. Тем самым один штраф оплачен дважды".

Теперь, как заверили в пресс-службе, надзорным органом указанный вопрос взят на особый контроль, принимаются все необходимые меры по недопущению указанных фактов впредь.

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