Сильная жара снова накроет РК: в Астане и во всех областях объявили штормовое предупреждение

В Астане и 17 областях Казахстана на 21 июня объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере, востоке области 15-18 м/с. На северо-западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ночью ожидается гроза.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, юго-восточный, днем на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с.



Днем на севере, востоке, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. В центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере области высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, днем порывы 15-18 м/с.



Днем на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, западный, днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Уральске днем гроза, град. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 18 м/с.



В Астане днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 м/с, днем временами 23 м/с.



Днем на западе, севере области Улытау ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на западе, севере Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.



Днем в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер западный, на востоке области порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-36 градусов. На севере, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара 36 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, днем на западе, севере области временами 23 м/с. На севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



В Акмолинской области ночью на западе, севере ожидается гроза, днем на севере, востоке, юге области гроза, град, шквал. Днем на востоке, в центре области пыльная буря. Ветер западный, юго-западный 15-20 м/с, днем на западе, севере, востоке области порывы 23-28 м/с. На северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Кокшетау днем гроза, град, шквал. Ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 м/с, днем временами 23 м/с.

Днем на юге, севере, западе Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на севере, востоке, западе области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.



Днем на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, севере области высокая пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. На северо-западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске сохранится высокая пожарная опасность.



Днем на западе, севере, юге Павлодарской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный 15-20, на западе, севере области временами 23 м/с. На востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.



В области Абай ожидается ветер юго-западный, западный на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. На востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный, днем на севере области области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, днем град. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Петропавловске ожидаются гроза, шквал, днем град. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.



Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 22 по 24 июня 2025 года

