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Жара до +44°С накроет РК: в Астане, Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 00:15 Фото: pixabay
В Астане, Алматы и 17 областях Казахстана на 2 августа объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу "Казгидромет".

2-9 августа в Мангистауской области ожидается повышение температуры воздуха днем от +35+40°С до сильной жары +37+42°С, на юге области до очень сильной жары +44°С. С прогнозом повышенного температурного фона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах области Жетысу ожидаются сильный дождь, град, шквал. На востоке, в центре, горных районах ожидается гроза. Ветер юго-западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ожидается гроза. 

Днем на севере, юге области Абай ожидается сильный дождь, град, шквал. Ночью на севере, западе области гроза, днем гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, юге области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидаются гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, днем гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23-28 м/с. На востоке, западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем в центре Кызылординской области ожидается гроза. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Актюбинской области области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Акмолинской области ожидаются сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный ночью на востоке области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, севере, востоке области порывы 23-28 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный днем порывы 15-18 м/с.

Ночью на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем на востоке области ожидаются гроза, шквал. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный ночью на востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем 15-20 м/с.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный на севере, юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный временами порывы 18-23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный временами порывы 18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 

2-10 августа в Туркестанской области ожидается повышение температуры воздуха днем от +30+35°С до сильной жары +38+43°С. С прогнозом повышенного температурного фона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 2 августа в горных районах области ожидается гроза. Ветер северо-западный на горных перевалах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ночью ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане  сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере Павлодарской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, востоке области гроза, днем гроза. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области днем 15-20, порывы 23 м/с. На западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Павлодаре ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на севере области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-38 градусов. На севере, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке области Улытау ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, юге Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. Ночью на севере, востоке, юге области гроза, днем гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, западный утром и днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается временами гроза. 

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе ночью ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью порывы 15-20 м/с. 

Ночью и утром на востоке, юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северный, северо-восточный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный, северный днем порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с. 

Ранее сообщалось, что в Казахстане в предстоящую субботу, 2 августа 2025 года, прогнозируются прекращение осадков и возвращение изнуряющей жары. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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