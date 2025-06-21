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События

Аким Алматы провел облет моренных озер: выявлены объекты, требующие реконструкции

Дархан Сатыбалды, горы, озера, облет , фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2025 21:00 Фото: акимат Алматы
Аким Алматы Дархан Сатыбалды 21 июня осуществил вертолетный облет горной местности с целью оценки состояния моренных озер и селезащитных сооружений, сообщает Zakon.kz.

Как отметила пресс-служба акимата города, в мероприятии приняли участие заместители акима, представители ГУ "Казселезащита", ДЧС Алматы и профильных городских управлений.

В ходе облета были осмотрены плотины "Медеу", "Үлкен Алматы", "Қарғалы", а также моренные озера №6, 8, 9, 10 и 13-Бис, расположенные в бассейнах рек Ақсай, Кіші и Үлкен Алматы. В рамках выездного совещания обсуждены меры по обеспечению устойчивости гидротехнических сооружений, снижению рисков прорыва озер и повышению уровня готовности служб.

По данным акимата, на сегодняшний день в горах Алматы расположено 51 моренное и ледниковое озеро. Из них 14 отнесены к категории потенциально прорывоопасных, а шесть – к наиболее критичным. Они находятся в верховьях рек, протекающих через густонаселенные районы города.

Как сообщил руководитель АГЭТУ ГУ "Казселезащита" Самат Дауленканов, в настоящее время проводится комплекс превентивных мероприятий: осуществляется снижение уровня воды, запуск сифонных линий, расчистка эвакуационных каналов. В горах действует 31 автоматическая станция мониторинга, 23 наблюдательных поста и 8 сезонных точек. Сформирована дежурная бригада с необходимой техникой для оперативного реагирования.

Особое внимание было уделено техническому состоянию плотин и селезащитных барьеров. По итогам осмотра зафиксированы объекты, требующие многофакторного обследования для принятия решений о ремонте или реконструкции. Также выявлена необходимость дооснащения горных подразделений техникой и метеооборудованием.

Завершился маршрут в зоне горнолыжного кластера. Директор ТОО "Chimbulak Development" Ринат Абдрахманов представил проекты по развитию курортной инфраструктуры, включая расширение сети канатных дорог и трасс. К 2028 году пропускную способность объектов планируется увеличить с 6 тыс. до 34 тыс. человек в сутки.

Аким города подчеркнул важность системного подхода в развитии горной зоны, при котором меры по развитию туризма сочетаются с обеспечением безопасности населения и устойчивостью к природным угрозам.

Ранее сообщалось, что в Алматы озеро Сайран преобразилось до неузнаваемости, но уже зарастает мусором. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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