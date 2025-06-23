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События

Масштабная полевая экспедиция прошла в бассейне Балхаша: названа цель

Масштабная полевая экспедиция прошла в бассейне Балхаша: названа цель, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 09:51 Фото: пресс-служба МВРИ РК
В Балхашском районе Алматинской области прошла масштабная полевая экспедиция, организованная Министерством водных ресурсов и ирригации Казахстана и Французским научным консорциумом при участии казахстанских научных институтов и местных исполнительных органов, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили 23 июня 2025 года в пресс-службе МВРИ РК, цель экспедиции – комплексное исследование состояния водных ресурсов в бассейне озера Балхаш, включая мониторинг поверхностных и подземных вод, анализ орошаемых сельхозугодий, сбор и верификацию полевых данных для моделирования водного баланса региона.

Фото: пресс-служба МВРИ РК

Экспертами проведен осмотр оросительных систем в сельских округах Бояулы, Береке, Баканас, Бакбакты и Бирлик. В ходе осмотра обсуждались вопросы водоснабжения сельхозугодий, техническое состояние каналов, потребность в модернизации инфраструктуры, а также внедрение водосберегающих технологий. Были затронуты аспекты повторного использования воды, состояние мелиоративных систем, а также уровень подземных вод.

Фото: пресс-служба МВРИ РК

Также сообщается, что участники экспедиции посетили ключевые водные объекты Алматинской области, включая Капшагайское водохранилище, устье реки Или, мелиоративные и артезианские скважины и озеро Сорбулак. Были организованы встречи в ведущих научно-исследовательских институтах Алматы.

"По итогам исследования будет сформирован аналитический отчет с рекомендациями для госорганов и других заинтересованных сторон. Реализуемый совместно с французскими экспертами проект направлен на разработку мастер-плана по сохранению озера Балхаш с прогнозом до 2040 года. Проводимые исследования являются важным шагом к укреплению стратегического партнерства между Казахстаном и Францией в области экологии, водопользования и научного обмена", – сообщил заместитель директора Департамента водной политики МВРИ РК Марат Иманалиев.

В пресс-службе напомнили, что в декабре прошлого года Министерство водных ресурсов и ирригации РК, Французское агентство развития (AFD) и Бюро геологических и горных исследований Франции (BRGM) подписали трехстороннее соглашение, предусматривающее совместное исследование бассейна озера Балхаш и разработку мастер-плана по его сохранению.

Фото: пресс-служба МВРИ РК

16 июня 2025 года в Агентстве РК по атомной энергии рассказали, хватит ли воды в озере Балхаш для эксплуатации первой в Казахстане АЭС.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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